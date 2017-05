HR Detail: Hou, C. Correa (Inning: 4 , 2 Out, 0 on) off E. Santana, Hou, C. Beltrán (Inning: 8 , 2 Out, 2 on) off M. Belisle, Hou, A. Bregman (Inning: 9 , 0 Out, 1 on) off D. Rucinski. Min, R. Grossman (Inning: 7 , 1 Out, 0 on) off J. Jankowski, Min, M. Sanó (Inning: 5 , 2 Out, 1 on) off J. Jankowski.