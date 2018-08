HR Detail: Det, M. Mahtook (Inning: 5 , 0 Out, 2 on) off T. Duffey. Min, J. Mauer (Inning: 1 , 0 Out, 0 on) off R. Carpenter, Min, M. Sanó (Inning: 3 , 2 Out, 0 on) off R. Carpenter, Min, M. Garver (Inning: 8 , 0 Out, 1 on) off J. Jiménez, Min, T. Austin (Inning: 2 , 1 Out, 0 on) off R. Carpenter.