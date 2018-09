HR Detail: Min, J. Cave (Inning: 8 , 0 Out, 0 on) off E. Butler, Min, C. Gimenez (Inning: 9 , 2 Out, 1 on) off E. Butler. Tex, E. Andrus (Inning: 1 , 1 Out, 1 on) off G. Moya, Tex, N. Mazara (Inning: 6 , 1 Out, 1 on) off T. Duffey, Tex, N. Mazara (Inning: 8 , 0 Out, 0 on) off C. Gimenez, Tex, J. Profar (Inning: 6 , 1 Out, 1 on) off A. Busenitz, Tex, R. Chirinos (Inning: 6 , 0 Out, 1 on) off Z. Littell, Tex, D. Robinson (Inning: 8 , 1 Out, 2 on) off C. Gimenez.